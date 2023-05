Adeptos confusos com penálti falhado por Gabigol: Mas há uma explicação...

O Flamengo está a jogar contra o Cruzeiro, em mais uma ronda do Brasileirão, e um dos lances da partida motivou muitas dúvidas nas redes sociais.

O que levou o árbitro da partida a invalidar o penálti batido por Gabigol, avançado do Mengão? A resposta é simples...

Gabigol perde o pênalti.



pic.twitter.com/2ByiRRN6oJ — Diário de Gols, infos e Stats (@DiarioGols) May 27, 2023

No lance em causa, o avançado brasileiro rematou contra a trave. No ressalto, a bola regressou aos pés do camisola 10, que desviou para o fundo das redes. Ora, o juiz Luiz Flávio de Oliveira anulou o golo, uma vez que de acordo com as leis de jogo esta jogada configurou dois toques do avançado, sendo invalidada.

Caso o guarda-redes Rafael Cabral tivesse tocado na bola, desviado para Gabigol e este marcasse... o golo contaria.