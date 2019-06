Adeptos da Chapecoense cospem em Ganso

Paulo Henrique Ganso, jogador do Fluminense, viu-se envolvido numa cena bem triste no final do encontro frente ao Chapecoense, em mais uma ronda do Brasileirão.

O médio, que até marcou o golo do Flu neste empate 1-1, estava a falar com os jornalistas no final do encontro, quando começou a ser insultado e cuspido pelos adeptos adversários, em plena Arena Condá.

O camisola 10 da turma tricolor reagiu de imediato, respondendo aos insultos e mostrando o escudo da equipa carioca.

"Os adeptos estavam a cuspir em cima de mim. Acho que devem ter um pouco mais de respeito pelos jogadores. Não me parece normal cuspir em cima de outro ser humano", realçou.

E antes de terminar, ainda aproveitou para deixar um recado à formação adversária: "Na primeira parte, quando marcaram, o guarda-redes deles estava bem tranquilo e sem pressa. Mas depois do empate começou a correr mais. Faz parte do jogo mas não deixa de se estranho."