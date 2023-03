Adeptos do Corinthians invadem centro de treinos

Um grupo de adeptos do Corinthians abriu um buraco numa vedação e invadiu o centro de treinos do Timão, onde a equipa principal se encontrava a treinar, para protestar relativamente aos recentes resultados do clube.A equipa foi eliminada nos quartos de final do Campeonato Paulista pelo Ituano.O clube emitiu um comunicado a lamentar o sucedido e garantiu que as imagens de videovigilância serão entregues às autoridades. "O Corinthians lamenta e repudia qualquer tipo de invasão no seu ambiente de trabalho. Todas as imagens das câmaras de segurança serão enviadas às autoridades policiais, para que as devidas providências sejam tomadas."E acrescentou: "Entendemos que estes invasores não representam os milhões de corinthianos apaixonados pelo clube e apenas expõem negativamente a imagem da instituição. Por isso, ações como esta serão sempre motivo de indignação, revolta e tristeza."