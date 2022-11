Adeptos do Corinthians 'invadem' Instagram de Bruno Lage e até perguntam se a sogra está bem

As notícias que davam conta da possibilidade de Bruno Lage ser o sucessor de Vítor Pereira no comando técnico do Corinthians entusiasmou os adeptos do clube de São Paulo.Muitos 'invadiram' o Instagram do ex-treinador do Wolverhampton e do Benfica, deixando-lhe mensagens a pedir que assuma a liderança do Timão.Houve até um adepto que perguntou, com humor: "A sua sogra está bem?"Recorde-se que Vítor Pereira não renovou o contrato com o Corinthians, alegando razões familiares, entre eles um problema de saúde da sogra.