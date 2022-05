Adeptos do Flamengo contestam direção: «Marcos Braz, vai se f...»

Sinceramente. Vencemos no campo, mas hj o FLAMENGO teve uma vitória que tem mais valor para a história RN que o resultado do placar. A MAIOR TORCIDA DO MUNDO se posicinou, deixou claro que o FLAMENGO é maior que tudo e que todos. Não é sobre treinador é sobre pertencimento ao FLA pic.twitter.com/B0s2k5GDch — Vando Paiva (@Vhbp4) May 12, 2022

O Flamengo de Paulo Sousa apurou-se para os oitavos-de-final da Taça do Brasil, depois de derrotar o Altos, por, mas nas bancadas os adeptos protestaram contra a direção do clube carioca.Depois do jogo os jogadores foram aplaudidos, mas Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo para a área do futebol, não se livrou das críticas. "Oh Marcos Braz, vai se f..., o meu Flamengo não precisa de você", cantavam os adeptos do 'Mengão'. O presidente, Rodolfo Landim, também foi visado.Na véspera do jogo Landim foi alvo da ira dos adeptos numa faixa deixada em frente à sede do clube. "O Flamengo é do povo. Landim enganador", podia ler-se.