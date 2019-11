Adeptos do Flamengo e River Plate ficam retidos em... manifestação no Chile

Manifestantes liberaram a passagem do ônibus com os torcedores do Flamengo. Cumpriram com o prometido de liberar-nos às 8h30. @OGlobo_Esportes @RevistaEpoca pic.twitter.com/QEzFj7Y0E3 — Marcello Neves (@mneves_) November 21, 2019

Seguia pacífica a viagem de autocarro dos adeptos do Flamengo de Jorge Jesus rumo a Lima, no Peru, local que irá ser palco da final da Libertadores diante do River Plate, até que aconteceu o inesperado.O condutor do autocarro onde seguiam os adeptos do Fla viu-se 'obrigado' a parar devido a um bloqueio na estrada, onde estavam vários pneus queimados e um carro incendiado, motivo que levou a uma enorme fila na estrada.O protesto tinha como objetivo visar uma central de minério, que se localiza perto da estrada, com a intenção de bloquear os acessos aos camiões que tentavam chegar ao local.Enquanto tudo isto acontecia, um grupo de adeptos do River Plate, que também aguardava a resolução de todo o procedimento, decidiu confraternizar com os adeptos rubro-negros e perspetivar o encontro do próximo sábado. No final, ambos os adeptos trocaram fotos para, certamente, mais tarde recordarem.