Adeptos do Palmeiras que fizeram tatuagem de Abel conheceram o treinador: «Ainda não nos caiu a ficha»

João Gabriel e Lucas Bettone, dois adeptos do Palmeiras que tatuaram a cara de Abel Ferreira depois da conquista da Libertadores em 2021, foram 'brindados' pelo clube, que lhes proporcionou a oportunidade de conhecer toda a comitiva do verdão, uma experiência, segundos os mesmos, "difícil" de descrever."Estávamos a assistir à final juntos. Acho que o jogo já estava 2-1 [para o Palmeiras], mas o Flamengo estava por cima. Eu sou muito supersticioso, então virei-me para ele e falei: 'Se o Palmeiras for campeão vais fazer uma tatuagem'. Ele disse que fazia, mas eu também. Acredito que sem o Abel o Palmeiras não tinha sido campeão. O que mais simbolizou o título foi ele", explicou João Gabriel, de 25 anos, à 'Globo'.Os dois amigos, treinadores de futsal no Brasil, revelaram que se inspiram em Abel no desempenho da profissão. "Durante a pandemia fiquei muito tempo sem trabalhar. Confesso que Abel foi um dos motivos que me fez não desistir. Ele mostrou que uma pessoa, independentemente de onde venha, pode vencer se for estudiosa e trabalhadora".Relativamente à experiência - os dois adeptos jantaram e estiveram à conversa com Abel e a restante equipa técnica -, Lucas deixou muitos elogios à "humanidade" do staff do treinador português. "Até é difícil falar. Eles foram tão recetivos que até parecia que nos conhecíamos. Convidaram-nos para jantar, tomar café, falámos sobre tática, treino, jogo, o futebol daqui... tudo. Ainda não nos caiu a ficha, foram tão humanos que até é difícil falar. Tatuámos alguém que idolatrávamos pela TV, nas conferências e a comemorar os títulos, e agora vamos lembrar-nos que jantámos com ele, que conversámos como amigos. Ele é real, é um ser humano de carne e osso", rematou Lucas, de 28 anos.