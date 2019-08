Adivinha quem voltou: ‘Goleiro’ Bruno reforça Poço das Caldas

Chama-se Bruno Fernandes, como o craque do Sporting, mas a introdução do apelido serviu apenas para se afastar da sua imagem de marca e nome de guerra do passado – ‘goleiro’ Bruno.

Sim, esse mesmo. O guarda-redes canarinho que foi preso em setembro 2010 e condenado em março de 2013 pelo homicídio qualificado de Eliza Samudio, ocultação de cadáver e ainda sequestro do filho Bruninho, teve como pena 20 anos e 9 meses de prisão, depois de uma intensa guerra judicial e que se tornou uma verdadeira 'novela' mediática no Brasil, especialmente pelos dramáticos contornos do caso.

Contudo, no passado dia 18 de julho Bruno conseguiu avançar para um regime semiaberto, podendo viver em sociedade e tendo como obrigação recolher-se no domicílio entre as 20 horas da noite e as 6 horas da manhã, assim como domingos e feriados.

O jogador apresenta-se ao trabalho no Poço das Caldas FC nos próximos dias e encetará a preparação para a 3.ª divisão do Campeonato Mineiro, que arranca no segundo semestre do ano que vem.