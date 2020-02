Adriano 'Imperador' desmente a própria morte: «Ui, ui, estou vivo»

Adriano 'Imperador', antigo internacional brasileiro, teve de recorrer às redes sociais para desmentir a própria morte, depois de terem começado a circular rumores de que o brasileiro teria morrido no Morro do Alemão, uma favela do Rio de Janeiro.





Ver essa foto no Instagram Ui ui estou vivo Uma publicação compartilhada por Adriano imperador (@adrianoimperador) em 21 de Fev, 2020 às 5:48 PST

O ex-jogador publicou uma primeira foto, a rir, em que escrevia "ui, ui, estou vivo", e uma segunda em que voltava a tranquilizar os fãs. "Estou vivo gente, estou em casa."