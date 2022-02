Agente de Abel Ferreira garante: «Não houve qualquer contacto com o Benfica»

Abel Ferreira renovou contrato com o Palmeiras até junho de 2023, ainda antes da participação no Mundial de Clubes que culminou com um 2º lugar, após a final perdida no prolongamento para o Chelsea (2-1). O agente do técnico surgiu publicamente a negar qualquer abordagem do Benfica.

"Não houve qualquer contacto ou aproximação entre Abel Ferreira e Benfica. Se tivesse existido algum contacto por parte do Benfica, o Palmeiras, como eu sempre fiz, seria o primeiro a tomar conhecimento, assim como aconteceu em outras situações, quando o Abel foi procurado por outros clubes do exterior", garantiu Hugo Cajuda em declarações ao UOL Esporte, reforçando a vontade atual do técnico português, bicampeão da Libertadores."Abel Ferreira está totalmente focado no Palmeiras. Reforço: está super e exclusivamente focado nos compromissos do Palmeiras, com quem tem contrato. O Palmeiras merece todo o nosso respeito", reiterou o agente de Abel.Recorde-se que, tal como Record escreveu , Abel Ferreira não está nas cogitações do Benfica para a próxima época.