Agente de Abel Ferreira revela propostas de Inglaterra, França, Espanha e Itália... este mês

O agente de Abel Ferreira revelou esta quinta-feira que o treinador que está a um passo de se sagrar campeão brasileiro pelo Palmeiras tem sido pretendido por vários clubes, em particular nos maiores campeonatos da Europa."Já recebi nos últimos três anos mais de 15 procuras concretas pelo Abel. Sem especificar nomes, por respeito aos clubes, posso adiantar que só em outubro tive possibilidades concretas da Premier League, da liga espanhola, da liga italiana e da liga francesa, e ele não se desviou um milímetro do foco do momento que é vencer o Brasileirão pelo Palmeiras, o único título que lhe falta ganhar. É agradável ser reconhecido e desejado por outros clubes, mas ele faz o que o coração lhe diz. O coração dele é feliz no Palmeiras. O Palmeiras é o presente", sublinhou Hugo Cajuda em declarações ao 'UOL Esporte'.Cajuda ressalvou o facto de o português do Verdão ser "o treinador que venceu mais provas internacionais pelo Palmeiras" e preferiu não abordar a possibilidade de Abel suceder a Tite já em dezembro, após o Mundial do Qatar. Ou mesmo render Fernando Santos."Nenhum comentário sobre isso. O Abel está focado no Palmeiras, apenas no seu trabalho. Não vamos ser nós a criar qualquer foco de distração ou desestabilização em duas instituições [seleção brasileira e portuguesa] tão importantes e com tanto significado para milhões de pessoas nas vésperas da maior competição que disputam", afirmou o agente do treinador, de 43 anos.