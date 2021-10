Agente nega saída de Abel do Palmeiras

Hugo Cajuda, agente de Abel Ferreira, garante que o técnico português não pensa em deixar o Palmeiras no final do ano e admite uma renovação do contrato, válido até dezembro de 2022: "Está muito comprometido com seus jogadores e com o Palmeiras. Não existe, atualmente, contacto com nenhum clube e muito menos para dezembro. É mentira. Já teve seis ofertas concretas para sair, a última delas na semana passada, e nunca o fez por estar neste projeto de alma e coração. Está tão satisfeito que não vejo razão para que não possa continuar mais alguns anos."