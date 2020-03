Airton recorda raspanetes de Jorge Jesus no Benfica: «Eu queria rir mas não podia...»

Airton chegou ao Benfica em 2010, proveniente do Flamengo, numa altura em que os encarnados eram treinados por Jorge Jesus, e contou ao site ESPN Brasil como era trabalhar com o técnico português.





"Assim que cheguei ele conversou comigo. Disse que me observava já há algum tempo e que eu iria ajudar um grupo muito forte", contou o médio, de 30 anos, recordando que nessa altura, na Luz, jogavam Luisão, Di María, Saviola, Aimar, Cardozo, Ramires e David Luiz."Ele gritou muito comigo", recorda, bem-humorado. "Gritava muito, reclamava e eu achava engraçado o sotaque português. Queria rir mas não podia porque ele é muito sério... 'Porra, miúdo, vamos miúdo! Acelera o passe!' Ele cobra muito, exige e tenta tirar ao máximo dos jogadores. Pede muita concentração até nos treinos para que se possa executar tudo aquilo no jogo", explicou, não poupando nos elogios ao treinador do Flamengo."O Jorge Jesus gosta de intensidade, corre com os jogadores e participa ativamente dos treinos. Ele cobrava muito o posicionamento, o preenchimento de espaços e a cobertura. Se estiveres bem posicionado não precisas correr tanto e desgastas-te menos. Ele conhece as características de cada um e tenta tirar o melhor disso para o grupo", acrescentou.