Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Akkari e o prémio 'The Best': «Boicote a Neymar é tão descarado que chega a dar vergonha alheia» Jogador profissional de póker reage à ausência do craque do PSG entre os candidatos à premiação





• Foto: André Akkari / Instagram