Alex Telles: «Novo selecionador? Estamos mais focados nas praxes que vamos fazer aos mais novos»

Alex Telles, lateral-esquerdo brasileiro que atua no Sevilha por empréstimo do Manchester United, esteve esta quarta-feira presente na conferência de imprensa de antevisão ao particular entre Brasil e Marrocos, agendado para as 22 horas de sábado (horário de Portugal Continental).

Sem fugir às questões sobre quem será o novo selecionador da canarinha, o antigo jogador do FC Porto assumiu que o grupo tem neste momento um foco diferente. "Agora na concentração da seleção estamos mais focados nas praxes que vamos fazer aos mais novos, temos muitos jogadores novos. O Rony já fez a dele. Mas, brincadeiras à parte, é claro que acabamos sempre por entrar nesse assunto da indefinição. Mas, como eu falei antes, o Ramon está aqui pela qualidade e histórico que tem. Deixamos o futuro nas mãos de quem pode responder a isso. Estamos focados no treino e em dar 100%", começou por dizer o defesa.

Sobre as chamadas de novos jogadores à comitiva brasileira, Alex Telles assumiu rever-se um pouco no percurso que os mais novos estão agora a traçar com a canarinha ao peito. "Vejo-me um pouco neles. Eu participei nesse processo em 2019, quando fui convocado pela primeira vez. Eu acredito muito que quem é chamado é, obviamente, pela qualidade que tem. A cada ano que passa surgem jogadores novos de muita qualidade, tratando-se de uma seleção como a brasileira, é um leque de opções", vincou.