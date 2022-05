Alexandre Pato lembra Corinthians: «Adeptos queriam matar-me. Comecei a andar de blindado»

Alexandre Pato, em tempos uma das maiores promessas do futebol brasileiro, abriu esta terça-feira o livro e falou sobre grande parte da sua carreira numa extensa carta enviada ao site 'The Player's Tribune'.





O internacional brasileiro, que hoje atua no principal campeonato norte-americano [Major League Soccer], pelos Orlando City, recordou as elevadas expectativas que depositou nos seus ombros depois de sair Internacional de Porto Alegre, as várias lesões no início do percurso no Milan que travaram o seu progresso, o regresso ao Brasil para vestir a camisola do Corinthians, uma etapa da carreira que terminou da pior maneira possível."Foi uma pena como tudo terminou no Corinthians. Cheguei como um astro do futebol europeu, com um salário alto, o que já cria uma distância num país tão desigual como o Brasil. Então a exigência dos adeptos era gigantesca. Quando eu falhei o penálti contra o Grémio nos quartos de final da Taça do Brasil [em 2013], fui o único culpado. Sim, eu cometi um erro, mas não é verdade que os meus companheiros de equipa me tenham tentado bater. Os adeptos queriam bater-me e matar-me. Passei a andar de carro blindado em São Paulo, com seguranças armados e bombas de gás lacrimogénio. Os adeptos invadiram o CT [Centro de Treinos] com pedaços de madeira e facas. Isso é uma loucura, algo assustador e que não deve ter lugar no futebol de jeito algum.""Sonhei demasiado. Por mais que eu me dedicasse no meu dia a dia, a minha imaginação levava-me a vários lugares. Na minha cabeça, eu já estava a segurar a Bola de Ouro. É inevitável. É muito difícil não te deixares levar. Sofri muito para chegar lá [ao topo]. Por que eu não deveria aproveitar o momento?", questionou.Alexandre Pato assume que as lesões no Milan acabaram por travar a sua evolução, uma altura em que começou a perder a confiança no próprio corpo."Em 2010, comecei a ter muitas lesões. Perdi confiança no meu próprio corpo. Tinha medo do que as pessoas poderiam falar sobre mim. Ia treinar já com o pensamento na minha cabeça: 'Não posso lesionar-me.' Se eu me lesionasse, não contava para ninguém. Uma vez estava a recuperar de um problema muscular, torci o tornozelo e continuei a jogar. O meu pé parecia uma bola de tão inchado, mas eu não queria dececionar os meus companheiros. Queria agradar a todos", recordou, antes de lembrar, por fim, a passagem pelo São Paulo, o retorno às grandes exibições e ao interesse do Chelsea: "Sabem por que eu joguei muito melhor no São Paulo? Porque eles cuidaram de mim. Lá, eu só precisava de jogar. Mas quando o Chelsea se interessou por mim, eu ainda sonhava em voltar à Europa."