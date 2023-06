Ancelotti está fechado mas só começa a trabalhar na seleção brasileira... daqui a um ano

Carlo Ancelotti está mesmo fechado como próximo selecionador brasileiro mas, segundo o 'Globoesporte', apenas assumirá o cargo em... junho de 2024. De acordo com aquele jornal, o escrete será comandado até lá por um elemento da confiança do italiano, que definirá quem fará a transição até essa data.Recorde-se que Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024, o que significa que poderá comprometer-se com outro clube (ou seleção, neste caso) em janeiro do próximo ano.Deverá ser nessa altura que tanto CBF como Ancelotti deverão comunicar oficialmente a ligação, com o timoneiro transalpino a enviar, simultaneamente, por carta ao Real Madrid a indicação de que não tem intenção de exercer a opção de renovação. De referir que de 14 de junho a 14 de julho será disputada a Copa América.