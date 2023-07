Anderson Polga detido por falhar pagamento de pensão de alimentos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo defesa central Anderson Polga, que em Portugal representou o Sporting entre 2003 e 2012, foi detido esta terça-feira pela Polícia Civil de Porto Alegre, devido à falta de pagamento de pensão de alimentos dos seus filhos.De acordo com o Globoesporte, o ex-jogador, de 44 anos, foi preso durante um evento com outros ex-jogadores na Arena do Grêmio. Foi encaminhado para a esquadra e acabou por passar a noite na Penitenciária Estadual de Canoas, na Região Metropolitana.O valor em dívida não foi revelado, mas a imprensa brasileira, nomeadamente o portal 'R7', fala em cerca de 330 mil reais, qualquer coisa como 62.9 mil euros.