Andrey perto do Palmeiras

O Palmeiras está muito perto de conseguir o empréstimo de Andrey Santos, médio contratado pelo Chelsea ao Vasco da Gama no mercado de inverno. O jovem de 18 anos não conseguiu o visto de trabalho para jogar na Premier League, o que levou o emblema inglês a procurar um clube que jogue na Libertadores para Andrey continuar a evoluir.





A possibilidade de treinar com Abel, técnico habituado a apostar em jovens talentos (casos de Endrick ou Gabriel Verón), foi importante para a decisão do médio. O Chelsea queria ceder o jogador só até junho, mas a imprensa brasileira avança que o Palmeiras vai ficar com o médio toda a época, ou seja, até dezembro. O verdão quer ainda ter a decisão final sobre se liberta ou não Andrey para o Mundial de sub-20 em maio.