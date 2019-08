Antigo campeão do Mundo pelo Brasil morre e apenas 18 pessoas vão ao seu funeral

Altair, antigo lateral esquerdo da seleção brasileira que se sagrou campeão do Mundo em 1962, morreu aos 81 anos na última sexta-feira, mas no momento da despedida poucos foram os que se lembraram do antigo craque. Segundo revela o 'Globoesporte' apenas 18 pessoas compareceram no funeral de Altair, que foi sepultado com uma camisola da seleção canarinha.





O antigo internacional representou também durante muito tempo o Fluminense. Esteve em 551 jogos, é a ainda o quarto futebolista com mais partidas pelo clube carioca, que assinalou a morte do seu antigo jogador nas redes sociais, decretou luto oficial por três dias mas não mandou uma coroa de flores nem qualquer representante ao funeral.Já a CBF enviou uma coroa de flores e determinou que se faça um minuto de silêncio em todos os jogos deste fim-de-semana.