Antigo médio banido do futebol por liderar esquema de apostas no Brasil

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu, na sequência do mais recente escândalo de apostas no Brasil , banir do futebol o jogador Romário, ex-Vila Nova e Goiânia, por ser o cabecilha do esquema.Segundo o 'Globo Esporte', o brasileiro recebeu dinheiro de apostadores para, na última jornada da Série B do Brasileirão da temporada 2021/22, fazer um penálti no duelo diante do Sport. No entanto, o médio acabou por não estar entre os convocados. Foi a partir daí que terá começado a procurar outros jogadores para fazerem parte da organização.Além do castigo severo, Romário terá ainda de pagar uma multa no valor de 25 mil reais (cerca de 4.600 euros).A defesa do jogador já fez saber que vai apresentar um recurso para tentar anular o castigo.