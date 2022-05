Antigo presidente do Corinthians acusa Jesus de ser "mentiroso": «O empresário ligou para toda a gente»

Sanchez disse também que era "contra treinador estrangeiros", mas Vítor Pereira mudou-o... para já. "O homem está a fazer um grande trabalho", explicou o agora conselheiro do Corinthians.

Andrés Sanchez nega publicamente que o Corinthians tivesse vontade de contratar o técnico depois de este ter deixado o Benfica no final de dezembro."Isso é mentira [que o Corinthians tentou contratar o Jorge Jesus]. Ele é um mentiroso. O Bruno [Macedo], empresário dele, ligou para toda a gente. O Duílio [Monteiro Alves, presidente do Corinthians] conversa com o mundo, mas quem o estava a oferecer pra lá e para cá era o empresário. Para fazer 'jogo' porque ele não viria. Com o salário que ele está a ganhar do Benfica, não viria nem para a seleção brasileira", referiu ao 'De Lavada Podcast'.