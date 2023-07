António Oliveira: «Até me emociono a falar do meu pai. Não me consigo ver na vida sem ele»

Foi ainda em junho, no intervalo do curso de treinador UEFA PRO que esteve a fazer em Quiaios (Figueira da Foz) – e das várias viagens Brasil-Portugal por esse motivo –, que António Oliveira, de 40 anos, falou com a SÁBADO. À frente do Cuiabá pela segunda vez, aborda a sua experiência no Brasileirão, num país onde um treinador é despedido facilmente, e elogia a "competência e profissionalismo" dos técnicos portugueses (há seis naquele campeonato). E revela ainda o "orgulho tremendo" que tem em ser filho de Toni, antigo jogador e treinador do Benfica, apesar de isso às vezes funcionar como preconceito. Leia a entrevista na íntegra na 'Sábado'.