António Oliveira bate Luís Castro no Brasileirão

Glaydson Jesus é um dos poucos adeptos do Botafogo na cidade de Ouro Preto do Oeste, na Rondônia, e fez mais de 1.200 km de scooter – em dois dias e com paragens a cada 100 km para abastecer –, para poder ver, pela primeira vez, um jogo do Fogão. Em Cuiabá, porém, a equipa de Luís Castro não foi feliz, viu dois jogadores expulsos e perdeu por 2-0 no duelo com o também português António Oliveira.





Alesson (22’) e André Luís (90’+8) marcaram e o Cuiabá deixou os lugares de despromoção.