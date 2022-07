António Oliveira com primeira vitória à frente do Cuiabá

O Cuiabá saiu, a título provisório, da zona de despromoção no campeonato brasileiro, depois de conseguir a primeira vitória sob o comando do treinador português António Oliveira.

O técnico, de 39 anos, que esteve desde janeiro na equipa B do Benfica, regressou em junho ao futebol brasileiro, no qual já tinha estado à frente do Athletico Paranaense e tinha também sido adjunto no Santos.

Ao quinto jogo o treinador luso conseguiu a primeira vitória, depois de dois empates (Bragantino e Ceará) e duas derrotas (Flamengo e Goiás), com o Cuiabá a vencer por 2-1 em Florianópolis, a casa do Avaí, 11.º classificado.

A equipa da casa esteve a vencer por 1-0, com um golo de Eduardo aos 30 minutos, mas o Cuiabá garantiu a vitória, a quarta em 15 jornadas, já na segunda parte, com golos de Valdivia, aos 49, e Joaquim Pereira, aos 65.

O triunfo deixa o Cuiabá com 15 pontos e em 16.º, um lugar acima da despromoção, mas com mais um jogo do que Coritiba (17.º, 15) e América Mineiro (18.º, 15).

O campeonato brasileiro é liderado pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, enquanto o Corinthians, de Vítor Pereira, é quarto, a três pontos da frente, e o Botafogo, de Luís Castro, segue em 10.º, a 10 pontos e com menos um jogo disputado.