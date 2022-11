António Oliveira diz adeus ao Cuiabá: «Resultados são importantes, mas o caminho e as pessoas é que os tornam especiais»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por António Oliveira (@antonio_oliveira33)

António Oliveira não vai continuar ao leme do Cuiabá, clube que conseguiu manter na Série A, no Brasil, tal como Record já adiantara . Esta terça-feira, o treinador português deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais."Os resultados são importantes, mas o caminho e as pessoas que nos acompanham é que os tornam especiais. Agradecimentos especiais a todos os departamentos intervenientes neste processo e demais funcionários, ao chefe de cozinha e suas auxiliares, ao motorista, à minha comissão técnica, à diretoria na mão do seu vice presidente Cristiano Dresch, ao Eder Bechior, ao Marquinhos Silva à Torcida do Cuiabá e a todo o povo Mato Grossense. Sintam-se todos importantes e essenciais neste feito histórico na história deste clube", escreveu.