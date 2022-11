Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

António Oliveira e o futuro: «Nunca iria desligar o telefone ou fechar a porta» Treinador português, que garantiu a permanência do Cuibá no Brasileirão, admite "que a possibilidade de continuidade no Brasil é bastante grande"





• Foto: Reuters