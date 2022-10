António Oliveira e o pânico no Ceará-Cuiabá: «Tinha mensagens da minha mulher e dos meus filhos...»

O encontro deste domingo entre Ceará e Cuiabá (1-1), para o Brasileirão, terminou com momentos de pânico : os jogadores foram obrigados a abandonar o relvado perto do final na sequência de confrontos nas bancadas, que levaram a polícia a disparar balas de borracha e que fizeram com que vários adeptos fugissem com crianças ao colo. Já após o apito final, António Oliveira, treinador do Cuiabá, lamentou o sucedido, frisando que "nunca haverá espaço para a violência"."Gerou-se o pânico. O jogo ainda estava a decorrer e eu abandonei. Tenho que me proteger a mim e aos meus. Quando cheguei ao balneário tinha mensagens da minha mulher, dos meus filhos, da minha irmã...", começou por referir, citado pelo 'Globo Esporte'.E prosseguiu: "O futebol não é isto. É paixão, é amor. É um jogo fantástico, que move multidões, gera emoções, que nunca terá espaço para a violência. Acho que o futebol deve ter princípios e valores, não deve ser um espaço para mostrar as frustrações e a raiva das pessoas, numa sociedade cada vez mais difícil e carente de valores".António Oliveira, que chegou ao Cuiabá em junho deste ano, frisou ainda que tenta sempre transmitir uma mensagem positiva aos seus jogadores. "Digo-lhes sempre para terem paixão. Fazem o que gostam e ainda recebem por isso. Não ter um teto para viver, ter dificuldades para pagar contas e não ter o que comer é que são situações importantes. O futebol deve ser um exemplo, não um espaço para as pessoas eclodirem as suas frustrações. É reprovável e deve haver espaço para reflexão, para que um dia não haja uma tragédia", rematou.