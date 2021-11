António Oliveira: «Jesus conseguiu fazer com um grupo o que muitos não estão a conseguir»

António Oliveira, antigo treinador do Athletico Paranaense, deixou vários elogios a Jorge Jesus. Em declarações à ESPN, o português classificou como "competente e de grande qualidade" o trabalho que o atual técnico das águias fez ao serviço do Flamengo, que culminou na conquista da Libertadores e do Brasileirão em 2019."Claramente competência. Não tenho outra palavra para classificar o trabalho de grande qualidade que Jorge Jesus fez no Brasil num tão curto espaço de tempo. Acima de tudo conseguiu, e eu acho que isso é uma grande valência dele e de todos nós que interpretamos e conseguimos identificar o que é o futebol brasileiro", começou por dizer.E prosseguiu, deixando muitos elogios ao campeonato canarinho. "É recheado de talento. De talento enorme. Acho que se existe talento no futebol sobre o ponto de vista individual, é aqui no Brasil. O que nos compete, como treinadores, é congregar esse conjunto de indivíduos talentosos numa organização muito forte. E foi claramente aquilo que Jesus fez. Conseguiu fazer aquilo que muitos outros não estão a conseguir com um grupo. Parabéns a ele por deixar realmente uma marca, mas não pensemos que todos são Jorge Jesus", explicou, afirmando que atualmente considera que o plantel "mais equilibrado" no Brasil é o do Palmeiras.António Oliveira passou seis meses como treinador principal do Athletico Paranaense, realizando 33 jogos ao serviço do 'furacão'.