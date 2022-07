António Oliveira não faz... milagres

Ao perder (0-1) com o Coritiba, no fecho da 19ª ronda do Brasileirão, o Cuiabá registou o terceiro jogo seguido sem ganhar e caiu para os lugares de descida – é 17º, com 20 pontos. O que não agradou ao técnico António Oliveira. "Foi um jogo em que o Cuiabá conseguiu controlar, com bola, mas foi pouco agressivo. Assumo a responsabilidade, mas saio bastante desiludido, não só com o resultado, mas também com algumas ações técnicas individuais. O passe, a receção, o cruzamento, o remate, foram praticamente inexistentes. Não adianta ser organizado, controlar o jogo, ter muita posse e incomodar poucas vezes o adversário", disse o português, lembrando: "Somos ambiciosos, mas temos que ser realistas. Já disse quais as condições para fazermos um upgrade, para podermos ficar mais tranquilos. Acredito muito no trabalho e na organização, mas não faço milagres."