António Oliveira: «Se quiserem renovar por dez anos… eu renovo»

António Oliveira aterrou em terras brasileiras como um autêntico desconhecido, mas, por esta altura, não há quem não fale no seu nome. Os adeptos e a própria imprensa daquele país estão rendidos ao trabalho que o jovem técnico português tem realizado no Athletico Paranaense, clube que ocupa o segundo lugar do Brasileirão, com três vitórias em outros tantos jogos. Está a um mero ponto do líder Fortaleza, que tem, no entanto, mais um jogo disputado. A turma rubro-negra ainda não sofreu qualquer golo e é mesmo a defesa menos batida. Razões não faltam para ser visto como o treinador da moda, mas António Oliveira ‘livra-se’ dos louros.

“O grupo que eu represento é composto por autênticos guerreiros. Encaramos cada jogo como uma batalha, uma final. Eu sou um mero cidadão que lidera o processo”, afirmou o português, de 38 anos, no programa ‘Linha de Golo’, sublinhando que nunca esquecerá a oportunidade que o clube lhe deu. “Se quiserem renovar por dez anos… eu renovo. Abriram-me as portas do mundo e não posso colocar isso atrás das costas. Até podem dizer que sou um papagaio e perguntarem-me ‘então e se te ofereceram dez milhões? Vais ficar aí a ganhar um?’. Fico aqui a ganhar um”, vincou, lembrando que chegou ao ‘furacão’ em outubro passado sem “agente e imprensa”.

Célebre ficaram as lágrimas de António Oliveira quando, num programa, foi surpreendido com uma mensagem do seu pai Toni, alguém que lhe ensinou coisas que “não vêm nos livros”: “A velha guarda é determinante para os treinadores jovens”.