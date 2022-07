Antony: «Recuperei bem e quero disputar o Mundial»

Antony está recuperado de uma lesão no tornozelo sofrida ao serviço da seleção do Brasil, frente à Bolívia, no passado mês de abril. O internacional canarinho foi utilizado num particular do Ajax frente ao Shakthar, disputado na Holanda, que terminou com o triunfo do campeão holandês por 3-1."Estou muito feliz por voltar a fazer o que amo, de poder estar em campo. Agradeço a todos que me ajudaram neste período difícil. Não é fácil ficar fora e procurei dedicar-me ao máximo para estar 100% nesta temporada. Senti-me muito bem neste regresso", afirmou o extremo, à sua assessoria de imprensa, onde apontou os seus objetivos mais próximos: "Recuperei bem e quero disputar o Mundial. É uma temporada muito importante e quero estar ao melhor nível para ir ao Qatar".