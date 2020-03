Apanha 2 mil cocos por dia e faz 12 km para treinar: o jovem que comoveu Casemiro e Dani Alves

Casemiro e Dani Alves comoveram-se quando souberam da história de Gleisson, um jovem brasileiro de 19 anos que joga no Petrolina. Como tantos outros tem o sonho de ser uma estrela de futebol, mas a diferença relativamente a muitos jovens da sua idade está nos sacrifícios que tem de fazer.





Gleisson participou juntamente com a sua equipa - oriunda do nordeste brasileiro - na Taça de São Paulo e a sua história fez eco na imprensa brasileira. O central ajuda o pai, que trabalha no campo na apanha de cocos, e por dia tem de carregar e descarregar mais de dois mil cocos, recebendo em troca apenas 8 euros.Depois do trabalho, Gleisson não descansa, trabalha ainda mais, mas agora no seu sonho. Mas para treinar com os companheiros de equipa tem de percorrer 12 quilómetros a pé. Não vai de carro nem de autocarro porque não tem dinheiro. Vai a correr, muitas vezes sob temperaturas a rondar os 30 graus.Gleisson é fã de Casemiro e o jogador do Real Madrid, ao inteirar-se da história do jovem, mandou-lhe uma camisola sua com uma mensagem. "Podes andar 12, 15 ou 20 quilómetros, mas tens de ir atrás do teu sonho."O jovem recebeu também uma mensagem de Dani Alves, jogador que conhece bem as agruras do nordeste, pois ele também é originário daquela região. "Olá, quem fala daqui é um jogador do nordeste. Queria dizer-te que é uma honra e uma satisfação para nós saber que há pessoas que valorizam a nossa arte e a nossa região. E nós, como representantes do nordeste, estamos felizes", disse o defesa do São Paulo, que também enviou a Gleisson uma camisola autografada.