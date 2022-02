Apelidou treinadores portugueses de "bacalhoada" e agora pede desculpa

Depois de se ter referido aos treinadores portugueses que nos últimos tempos têm ido para o Brasil como "bacalhoada", Roger, antigo avançado e agora treinador do Athletic, pediu desculpas."Talvez tenha me referido mal com o termo 'bacalhoada', talvez não tenha soado bem aos ouvidos de algumas pessoas. Por isso estou aqui para pedir as minhas desculpas. Sou um jovem treinador, estou a aprender que talvez tenha de filtrar algumas coisas melhor", considerou o treinador, depois da vitória da sua equipa no Campeonato Mineiro, diante do Patrocinense.Embora reitere que os técnicos brasileiros têm condições para desenvolver um bom trabalho tanto no Brasil como no estrangeiro, Roger recordou também que programa 'Central do Mercado', onde utilizou o termo 'bacalhoada', elogiou Abel Ferreira."Reitero a minha opinião, acredito que temos grandes treinadores no Brasil, preparados para assumir cargos em grandes equipas, mas tenho um grande respeito pelos treinadores portugueses. Quem assistiu ao programa na íntegra viu que no final eu disse 'se esta entrevista chegar ao Abel Ferreira, gostaria de passar uma semana com ele', reiterando o prazer que tenho de ver a equipa dele jogar", acrescentou.