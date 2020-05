Aprovado pelo Real Madrid e comparado a Maradona, agora trabalha numa empresa de reciclagem

Luís Henrique dos Santos, conhecido como 'Pety', fez testes no Betis e no Real Madrid em 2012, tinha apenas 14 anos. Acabou por não ficar em nenhum dos clubes devido problemas burocráticos e hoje o brasileiro, de 22 anos, trabalha numa fábrica de reciclagem em Minas Gerais. A carreira no futebol foi fugaz e Pety fala em traições. Ele que chegou a ser comparado a Maradona pela imprensa italiana, em 2009, acabou por não vingar no mundo da bola. Mas não desiste.





Na mesma semana, tirou fotos no clube, publicou imagens de treinos e já se considerava jogador merengue... mas o destino também não quis que ficasse em Madrid. Era necessário que o clube suportasse a presença da família na capital espanhola, o que não aconteceu.



"O meu empresário disse-me que eu tinha sido aprovado, mas que ia para o Cruzeiro e que quando tivesse 18 anos voltava", recorda Pety.



Só que não voltou. Esteve dois anos e meio do Cruzeiro mas acabou por deixar o clube por problemas disciplinares. "Fui mandado embora por irresponsabilidade minha. Eu não ia à escola e essas coisas... Eles não tinham nada a apontar-me dentro de campo. O meu problema era mais na questão escolar", admitiu.



Passou depois por clubes como Flamengo, Botafogo e Goiás, mas acabou a trabalhar numa fábrica de reciclagem de papelão e plástico. O sonho de ser profissional de futebol mantém-se. "Trabalho como ajudante geral numa empresa de reciclagem, mas o meu sonho é voltar a jogar. Só preciso de uma oportunidade para mostrar o dom que Deus me deu..."







"Um empresário viu um vídeo que meu pai colocou no YouTube, na altura eu tinha uns 8 ou 9 anos, e levou-me, juntamente com a com minha família, para fazer um teste no Olé Brasil, uma equipa de Ribeirão Preto. Ele gostou do meu futebol e acabei por jogar entre três e quatros anos no clube", recorda, numa reportagem publicada pelo site UOL.Depois, o médio ofensivo fez um teste no Cruzeiro e foi aprovado. Mas pelo meio ainda foi a Espanha para ser avaliado pelo Betis. Agradou, mas questões burocráticas impediram-no de ficar em Sevilha, pois no país vizinho os menores de 18 anos nascidos fora da Europa têm de ter um parente responsável no país, o que não era o caso.Depois, surgiu o telefonema do Real Madrid. "Estávamos num restaurante, já com as passagens de regresso ao Brasil compradas, e do nada surgiu uma ligação dos tipos do Real Madrid. Era para eu ficar um mês com eles e disputar até campeonatos", contou Pety.