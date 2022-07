Aqui está ele: Cebolinha já tem sósia oficial e aprovou as parecenças

A dimensão popular do Flamengo é tremenda e isso fica bem explícito em todas as vertentes do dia a dia do gigante brasileiro. Até nas coisas mais fora da caixa... Logo que um reforço 'aterra' no Mengão, nas redes surgem sósias do jogador em causa. E, normalmente, o que tem mais semelhanças com o original, acaba mesmo por integrar a 'Equipa da Torcida'.

Sósia Sósia

Trata-se de um plantel com sósias dos principais craques, que depois participam em eventos, jogos solidários e uma série de atividades que lhes dão um inusitado mediatismo.

De resto, no Record, já estivemos à conversa com Gabigol da Torcida, um dos pioneiros desta atividade e que nos explicou como a sua vida mudou, para melhor, logo se se tornou o sósia oficial do goleador Gabriel Barbosa.

Destaque no 'Lance' Destaque no 'Lance'

Hoje mostramos-lhe o novo Cebolinha da Torcida, que é a cara chapada de Everton, antigo jogador do Benfica, e que nos últimos dias tem crescido muito nas redes e sido muito requisitado pela imprensa canarinha, como fica patente no trabalho desenvolvido pelos camaradas do 'Lance'. De tal forma que o jogador brasileiro já é seu seguidor.