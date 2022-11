«Arbitragem brasileira é uma vergonha»: árbitro revela por que expulsou Vítor Pereira

Vítor Pereira foi expulso no empate do Corinthians com o Coritibae o árbitro explicou no relatório por que mostrou o vermelho ao treinador português do Timão.O técnico, que já tinha um amarelo por invadir a área do VAR durante um visionamento do árbitro, não escondeu a revolta quando viu o juiz da partida mostrar um amarelo a Cássio (por palavras) e um vermelho a Bruno Méndez (por insultos), tendo depois ofendido Marcelo de Lima Henrique: "Expulsei o técnico Vítor Pereira com cartão vermelho direto por bater palmas de forma irónica contra as minhas decisões e por entrar no campo de jogo deixando a sua área técnica dizendo: 'Você é uma vergonha, a arbitragem brasileira é uma vergonha.' Após ser expulso, o mesmo gesticulou com o dedo indicador e o polegar fazendo um sinal redondo com os dedos e repetiu diversas vezes: 'Vergonha, a arbitragem brasileira é uma vergonha'", escreveu o árbitro no relatório.O juiz explicou também que Vítor Pereira "resistiu em sair do campo de jogo, precisando ser retirado pela sua equipa técnica".Já sobre o vermelho mostrado a Bruno Méndez explicou: "Por reclamar ostensivamente contra as minhas decisões. Após a marcação de um golo do adversário, proferindo repetidamente e em voz alta as seguintes palavras: 'Você é um cagão, pipoqueiro, você é um cagão pipoqueiro'. Informo que me senti ofendido", escreveu Marcelo de Lima Henrique.