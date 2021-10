Árbitro agredido recupera de lesões e pede castigo exemplar: «Espero que ele não jogue mais futebol»

Rodrigo Crivellaro Dias, o árbitro brasileiro que foi agredido durante o jogo do Campeonato Gaúcho entre São Paulo-RS e Guarani, já teve alta e falou sobre o "filme" que viveu, frisando que o ato de "cobardia" não pode passar impune e desejando que William Ribeiro, o agressor, "pague pelo que fez".





"Passa sempre um filme pela minha cabeça. Foi um ato tão cobarde. Tenho de agradecer por estar vivo, por estar bem, entre aspas. Podia ter sido muito pior", começou por desabafar ao 'Lance!'.Questionado acerca da possibilidade de ser submetido a uma cirurgia na cervical, o árbitro garante que é possível. "Farei um novo raio-X na semana que vem para saber se precisarei. Espero que não, espero ter melhorado. A cirurgia é simples, mas todas têm um risco. Rezo todos os dias para que recupere naturalmente".Rodrigo revelou que o colar cervical que o tem acompanhado durante 24 horas por dia pode ter vindo 'para ficar'. "No acompanhamento médico, tenho falado com o traumatologista, estou a tomar anti-inflamatórios. Aparentemente vou ficar durante um bom tempo com este colar o dia inteiro para não mexer na cervical. De vez em quando sinto dor..."."Até hoje ainda não sei o motivo da agressão. Não tenho vontade nenhuma de falar com ele [William Ribeiro, o agressor]. Espero que pague por tudo o que fez, que não jogue mais futebol, não se pode tratar uma pessoa assim como um atleta. Com todos os antecedentes criminais que tinha é impossível jogar futebol", afirmou.O oficial canarinho lamentou ainda a mudança de rotina que foi obrigado a adotar devido à falta de mobilidade que tem. "Tenho de me adaptar a ficar em casa o tempo todo. Sou muito ativo, trabalho como personal trainer num ginásio, estou sempre a dar aulas. Agora tenho de parar com tudo. Isso afeta-me financeiramente, porque não me posso deslocar. Vamos ver como ficarão as coisas, as contas não param".Recorde-se que o jogador foi detido pela Polícia Militar ainda no campo . Mais tarde foi despedido pelo clube e acusado de tentativa de homicídio.