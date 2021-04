Árbitro revela palavras de Abel Ferreira que levaram à expulsão: «Você é um tendencioso do c...»

A imprensa brasileira revela esta segunda-feira que o árbitro que ontem apitou a Supertaça do Brasil justificou a expulsão de Abel Ferreira pelo facto de ter sido insultado pelo treinador do Palmeiras, que perdeu o jogo para o Flamengo, nos penáltis.





Leandro Vuaden explica no relatório que o português viu o vermelho "por contestar de forma ofensiva as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras: 'você é um tendencioso do c...' reiteradas vezes, saindo inclusive da sua área técnica".E acrescentou o juiz: "Informo que o mesmo já havia sido advertido verbalmente e com cartão amarelo pela sua conduta inadequada. Relato também que me senti ofendido com as palavras a mim dirigidas. Após a saída do treinador expulso o jogo reiniciou normalmente."Na conferência de imprensa, AbelRecorde-se que depois da saída do treinador, o Palmeiras ficou a cargo do seu adjunto, João Martins, que também foi expulso, acabando por se envolver numacom um vice-presidente do Flamengo no túnel de acesso aos balneários."Por contestar de forma acintosa e ofensiva as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras: 'você é mau, fraco para c...' reiteradas vezes, inclusive saindo da sua área técnica. Informo que o mesmo após ser expulso continuou a contestar de forma ofensiva proferindo as palavras relatadas acima. Após o mesmo se deslocar para o balneário o jogo reiniciou normalmente", escreveu, Leandro Vuaden, sobre a saída do adjunto.O árbitro também fez referência ao incidente do túnel no relatório: "Informo que aos 50 minutos do segundo tempo parei a partida devido a um tumulto que estava a acontecer no túnel de acesso aos balneários, não foi possível identificar quem provocou o tumulto. Após a paragem de 1 minuto o jogo reiniciou normalmente".