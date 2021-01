Arrascaeta confessa saudades de Jesus e torce por Abel na final da Libertadores

Arrascaeta continua a ser uma estrela maior do Flamengo. O jogador esteve à conversa com os jornalistas da rádio 'Sport 890', do Uruguai, e para além de admitir que o ambiente no seio do clube basieliro não é o melhor, em virtude do mau momento desportivo, relebrou... Jorge Jesus.

"Começámos bem o ano mas fomos caindo. Ficámos fora da Libertadores, da Copa do Brasil e perdemos várias partidas do Brasileirão. O clima não tem sido dos melhores. 2019 foi um ano mágico para nós mas a saída de Jorge Jesus foi uma perda muito grande. Nós sentimos muito o impacto da saída dele", revelou.

Arrascaeta abordou ainda a final da Taça Libertadores, que colocará frente a frente o Palmeiras de Abel Ferreira e o Santos, e não teve pejo em assumir a sua preferência: "São duas grandes equipas brasileiras. O Santos aposta mais na Libertadores do que no campeonato. O Palmeiras tem feito um bom trabalho na Libertadores. Falei com o Matias Viña, lateral do Palmeiras, dei-lhe os parabéns e agora vou torcer para ele ser campeão."

A terminar, tempo ainda para abrir o coração e revelar que clube gostaria de representar no futuro: "Quero realizar o meu sonho de jogar no Peñarol. Sou adepto desde criança."