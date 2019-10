Arrascaeta e Filipe Luís desfalcam Flamengo de Jorge Jesus

Os futebolistas De Arrascaeta e Filipe Luís, orientados pelo português Jorge Jesus no Flamengo, lesionaram-se no empate (1-1) com o Grémio, referente à primeira mão da Taça Libertadores, anunciou esta quinta-feira o clube do Rio de Janeiro.





Sem revelar o tempo que vão ficar afastados dos relvados, o Fla, atual líder do Brasileirão, informou que o médio uruguaio sofreu uma lesão no ligamento colateral medial e no menisco medial do joelho esquerdo e fará artroscopia nos próximos dias, enquanto o defesa brasileiro se lesionou no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo e vai realizar fisioterapia.O encontro da segunda mão da prova realiza-se em 24 de outubro, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.