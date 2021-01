Arrascaeta fala em "vergonha" após nova derrota do Flamengo: «Assim não seremos campeões»

A derrota do Flamengo no clássico com o Fluminense (2-1) deixou Arrascaeta profundamente desiludido e no final do jogo o avançado uruguaio, que marcou um golo, não poupou nas palavras, falando mesmo em "vergonha".





"Começámos bem, criámos situações de perigo", disse o jogador, que marcou um golo. "Sofremos golos outra vez. Sobre a segunda parte não tenho muito a dizer. Temos de sair daqui com vergonha porque estamos a perder muitos jogos."E deixou uma constatação. "Há momentos em que... Assim, não merecemos ser campeões."O Flamengo é terceiro no Brasileirão, a 7 pontos do líder São Paulo.