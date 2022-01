Arrascaeta fica nas mãos de Paulo Sousa

O Flamengo ainda não garantiu qualquer reforço, mas Paulo Sousa já ganhou uma razão para sorrir nesta janela de transferências. O uruguaio De Arrascaeta, uma das peças-chave da equipa nos últimos anos, renovou com o rubronegro até final de 2026, após uma longa negociação. Além disso, mais novidades podem surgir em breve: com a saída de Michael em cima da mesa, Ferreirinha, do Grémio, é apontado ao conjunto do treinador português.