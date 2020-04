Arrascaeta: «Jorge Jesus telefonou-nos para desejar uma Páscoa feliz»

De Arrascaeta deu uma entrevista ao canal do Flamengo onde fez votos para que Jorge Jesus continue à frente do clube carioca.





O avançado uruguaio elogiou o técnico português e assegurou que, com Jesus, o futuro do clube será risonho."Ele é como um pai para nós. Temos aprendido muito com ele, dentro e fora do campo. Telefonou a desejar uma feliz Páscoa, ligou para saber como estavam as nossas famílias... É um técnico muito diferente, queremos continuar a trabalhar com ele. Se continuarmos com Jorge Jesus vamos continuar a ganhar", garantiu o avançado uruguaio.Recorde-se que Jorge Jesus regressou a Portugal, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, sem que tivesse acertado a renovação do contrato com o Flamengo.