Arsenal, Chelsea, Barcelona e Real Madrid interessados em jóia do Flamengo

Aos 17 anos, Reinier subiu à equipa principal do Flamengo e as suas boas exibições têm gerado interesse. Segundo escreve esta segunda-feira o 'The Sun', o Arsenal está, a par do Chelsea, Barcelona e Real Madrid, atento à evolução do médio brasileiro, lançado por Jorge Jesus.Reinier alinhou, até ao momento, em 13 jogos (12 no Brasileirão e 1 na Libertadores), tendo renovado recentemente contrato com o clube brasileiro até 2024.Na última semana, o médio falou sobre Jorge Jesus, treinador que considera estar a ser fundamental para a sua evolução."O míster é um técnico muito bom, joga sempre para a frente e sinto-me à-vontade porque nos deixa jogar. Sabe os posicionamentos que os avançados têm de ter. (...) Quando subi para profissional, não sabia alguns movimentos, o que é natural. Mas ele ajudou-me sempre , abriu-me uma forma de jogar que eu não sabia. Jogar sem a bola é muito importante para ele e o grupo assimilou bem isso."