At. Mineiro quer ganhar outra dimensão e tem o Benfica como inspiração

Recentemente eleito para comandar os destinos do At. Mineiro, Sérgio Coelho tem vários projetos em vista e um deles passa por tornar os espaços do clube de Belo Horizonte em pontos de atração turísticos. Uma ideia que surgiu por inspiração daquilo que foi vendo na Europa, nomeadamente no Real Madrid, Barcelona e Benfica.





"Existe um projeto, que já estou a discutir com o nosso departamento de marketing e o diretor Leandro Figueiredo, para tornarmos a Cidade do Galo num ponto turístico, onde as pessoas possam ir, visitar, ter algum tipo de atividade e entretenimento para fazerem lá. É mostrar aquela cidade para o Brasil. Quando vais à Europa, faz parte do turismo ir ao campo do Real Madrid, do Barcelona, do Benfica. Queremos fazer a mesma coisa aqui", disse Sérgio Coelho, em entrevista à Rádio da Massa.