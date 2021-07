At. Paranense de António Oliveira ascende à liderança do Brasileirão

O Athletico Paranaense, comandado pelo treinador português António Oliveira, ascendeu no sábado à liderança do campeonato brasileiro de futebol, ao vencer em casa o Fortaleza por 2-1, em encontro da nona jornada.

Os golos madrugadores do uruguaio David Terans, aos dois minutos, e de Matheus Babi, aos nove, selaram a vitória do conjunto de Curitiba, de nada valendo aos forasteiros o tento do suplente Igor Torres, já aos 86.

Com este triunfo, o sexto em oito jogos - mais um empate e uma derrota -, o conjunto liderado pelo filho de Toni, ex-jogador e treinador do Benfica, passou a somar 19 pontos, mais um do que o Bragantino e três face ao Palmeiras, de Abel Ferreira.

As três equipas somam todas oito encontros disputados, menos um do que o Fortaleza, quarto classificado, com 15 pontos.

O bicampeão em título Flamengo, que recebe este domingo o rival Fluminense, é sexto, com 12 pontos, em apenas seis jogos.