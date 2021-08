Ath. Paranaense de António Oliveira derrotado pelo São Paulo

O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, perdeu no sábado na receção ao São Paulo, por 2-1, devido à falta de eficácia na finalização dos seus avançados, em duelo da 15.ª jornada do campeonato brasileiro.

O São Paulo teve na eficácia do seu avançado Pablo o segredo para garantir os três pontos, tendo inaugurado o marcador aos 14 minutos, mas, à passagem do minuto 28, o avançado Renato Sousa restabeleceu a igualdade, que seria desfeita pelo mesmo Pablo, cinco minutos volvidos, aos 33'.

O Athletico Paranaense segue em sexto lugar, com 23 pontos (14 jogos), mas o Brasileirão é liderado pelo Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, com 32 (14), seguido do Atlético Mineiro, com 31 (14) e do Bragantino, com 28 (15), enquanto o São Paulo subiu ao 16º, com 15 (15).