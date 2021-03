Athletico Paranaense anuncia treinador português

O Brasileirão tem mais um treinador português. O Athletico Paranaense anunciou este sábado um novo técnico para a equipa principal: o português António Oliveira que desempenhava até agora a função de adjunto de Paulo Autuori, que passou a assumir em exclusivo a pasta de diretor técnico.





O jovem treinador da equipa que terminou a última edição do Brasileirão no 9.º lugar é filho de Toni, ex-jogador e treinador do Benfica, e cumpre agora o 2.º ano no futebol brasileiro, após ter trabalhado no Santos com Jesualdo Ferreira. No currículo, soma passagens pelo Irão, no Tractor (treinado pelo pai), Eslovénia (no Rudar) e Kuwait (Kuzma).