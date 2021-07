Athletico Paranaense cai no último suspiro

O Athletico Paranaense de António Oliveira perdeu (0-1) na visita ao Ceará e falhou a oportunidade de subir à 2.ª posição no Brasileirão. A formação do técnico luso partiu com aspirações para o jogo da 12.ª jornada, mas acabou por ser dominada pelo rival de Fortaleza e saiu derrotada, com o golo decisivo a ser apontado no último suspiro.

Na 1.ª parte, o Ath. Paranaense passou por dificuldades e contou com o guarda-redes, Bento Matheus, em grande plano. Cléber esteve muito perto de abrir o marcador, mas viu Bento negar-lhe o golo aos 41’. Já na 2.ª parte, o brasileiro rematou ao poste com um tiro forte a uma longa distância, deixando um grande aviso. A partir daí, o Ceará dispôs das melhores chances e, na reta final, chegou ao golo da vitória. Aos 90’+8, Wendson Lopes marcou na sequência de um canto, selando a derrota de António Oliveira. Foi a terceira jornada seguida sem vencer do Paranaense, que segue no 5.º lugar, com 20 pontos, a cinco do líder Palmeiras.

Abel tenta igualar melhor fase

O Palmeiras de Abel Ferreira tem vindo a somar bons resultados e parte motivado para o duelo de hoje com o Atlético Goianiense. Se vencer o encontro da 12.ª jornada, o Verdão irá somar a sétima vitória consecutiva no Brasileirão, igualando o melhor registo conseguido anteriormente sob o comando de Abel Ferreira.